Yeni(Plakasız) Salon Araçların İlk Kayıt Ve Muayene İşlemleri, Ülke Genelindeki İlçe Polis Müdürlüklerinde Yapılmaya Başlanıyor…

Ülkemize ithal edilen yeni(plakasız) tüm motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemleri, Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Polis Genel Müdürlüğü(PGM) Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Araç Muayene Şubesi tarafından yapılmaktadır. Salon araçlar ve salon araçların dışında kalan diğer iş araçlarının (kamyonet, kamyon, van, minibüs, otobüs vb.) ilk kayıt ve muayene işlemleri, Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan PGM-Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi’nde yapılmaya devam edilecektir.

Ülkemize ithal edilen yeni(plakasız) salon araçların sayısında artış olması ve tüm yeni motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemlerinin tek merkezden PGM-Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi’nde yapılması nedeniyle, bahse konu muayene merkezinde hem yoğunluk yaşanmakta, hem de yapılacak işlemler de gecikmeler yaşanmaktadır.

Bu bağlamda Polis Genel Müdürlüğü olarak, günün koşullarına göre halkımıza daha süratli ve kaliteli hizmet verebilmek maksadıyla, 03 Ekim 2023 Salı gününden itibaren Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinde bulunan mevcut Araç Muayene Şubelerinde de, yeni(plakasız) salon tipi motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemlerinin yapılmasına başlanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

PGM – BASIN SUBAYLIĞI