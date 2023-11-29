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“Yer Fıstığında Hasat ve Mekanizasyon” eğitimi yapıldı

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KKTC ve Türkiye İş Birliğiyle Yer Fıstığı Üretiminde Yenilik: Eğitim ve Adaptasyon Projesi Başarıyla Tamamlandı
“Yer Fıstığında Hasat ve Mekanizasyon” eğitimi yapıldı

“Yer Fıstığında Hasat ve Mekanizasyon” eğitimi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolüne istinaden Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi personellerinin katılımıyla “Kuzey Kıbrıs’ta Yer Fıstığı Adaptasyon Denemesi” projesi çerçevesinde Osmaniye’de Yağlı Tohumlar Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim kapsamında yer fıstığı yetiştiriciliği eğitimi alan personeller, yer fıstığı hasadına katılarak hasadı yerinde gözlemledi ve yer fıstığı yetiştiriciliğinde kullanılan alet ekipman hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar, Osmaniye bölgesindeki yer fıstığı işleme tesislerini de ziyaret ederek, yer fıstığı sanayisi ve pazarı hakkında da bilgi aldı.

Ayrıca Adana’da bulunan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret edilerek burada yürütülen çalışmalar hakkında ve ülkede yürütülen yer fıstığı adaptasyon projesi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Farklı yağlı tohumlar üzerine yapılabilecek çalışmaların da ülke tarımına önemli katkı sağlayacağı bilinciyle, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün de çalışma konuları arasında yer alan ve ülkede de denenmesi planlanan ayçiçeği yetiştiriciliği konusunda değerlendirmelerde bulunularak, adaptasyon denemesi kurulması için fikir birliğine varıldı.

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