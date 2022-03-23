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Yerel seçim öncesi "SOLDA BİRLİK" çalışmaları hızlandı

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Yerel seçim öncesi "SOLDA BİRLİK" çalışmaları hızlandı. TDP Genel Başkanı Mine Atlı Duyurdu...
Yerel seçim öncesi "SOLDA BİRLİK" çalışmaları hızlandı

Yerel seçim öncesi "SOLDA BİRLİK" çalışmaları hızlandı. TDP Genel Başkanı Mine Atlı Duyurdu...

İşte açıklama;

TDP başkanı olarak göreve geleli henüz 10 gün geçmemiş olabilir ama her geçen gün yaptıklarımdan değil, yapamadıklarımı düşündükçe yoruluyorum.

Ben ve ekibim için birinci öncelik aylar önce TDP PM'sinin aldığı 'Solda işbirliği için proaktif rol oynama' kararını hayata geçirmekti.

Bu güne kadar Sol Hareket, YKP ve TKP ile gerçekleştirilen toplantıların tümü yapıcı ve verimliydi. Diğer sol örgütlenmelerle görüşmelerimiz devam edecek. Bu toplumun sol siyasete en çok ihtiyaç duyduğu zamandayız.

Sağlayabileceğimiz en geniş ittifakların peşindeyiz. Siyasi örgütlerle yapacağımız çalışmalara paralel olarak sivil toplum ziyaretlerimizi de başlatacağız.

Halkın bizden somut bir talebi var, iş birliği yapın arkanızdayız diyor.

Siyaset, konuşmak kadar dinlemeyi de gerektirir.

Birbirimizi, halkı dinlemek, birlikte mücadele etmenin yollarını bulmak, bu topluma en büyük borcumuzdur.

 

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