  • BIST 94.590
  • Altın 188,230
  • Dolar 4,6529
  • Euro 5,4301
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

Yerel seçim sonuçlarına 13 itiraz yapıldı

» »
KKTC’de önceki gün yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nin Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan sonuçlarına 13 itiraz yapıldı
Yerel seçim sonuçlarına 13 itiraz yapıldı

TAK muhabirinin YSK’dan aldığı bilgiye göre, ilgili ilçe seçim kurullarına Lefkoşa’da 2, Gazimağusa’da 6, Güzelyurt’ta 2 ve İskele’de de 3 itirazda bulunuldu. Girne ve Lefke’de ise itiraz olmadı.

İlçe seçim kurullarının itirazları değerlendirmesinin ardından alınacak karara da itiraz etmek isteyenler YSK’ya başvuracak ve bu kez konu YSK’da değerlendirilecek.

YSK’nın kararıyla seçim sonuçları kesinleşecek ve ilan edilecek. Ardından seçilenlere mazbataları verilecek ve resmen göreve başlayacaklar
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CAS çalışanları Başbakanlık önünde eylem yapıyor26 Haziran 2018 Salı 11:27
  • YDP Genel Başkanı Arıklı Erdoğan’ı kutladı26 Haziran 2018 Salı 11:14
  • İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” fotoğraf yarışması26 Haziran 2018 Salı 10:40
  • Özersay’dan Çavuşoğlu’na tebrik telefonu26 Haziran 2018 Salı 10:20
  • “Uyuşturucu bağlantılı dava sayısında artış var”26 Haziran 2018 Salı 10:02
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!26 Haziran 2018 Salı 07:45
  • Acil servislerde vakalar aciliyete göre muayene edilecek25 Haziran 2018 Pazartesi 17:38
  • Akıncı, İnce’yi arayarak demokrasiye yaptığı katkı nedeniyle tebrik etti25 Haziran 2018 Pazartesi 16:52
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?25 Haziran 2018 Pazartesi 16:41
  • Şefik: “Sakin ve rahat bir yerel seçimdi”25 Haziran 2018 Pazartesi 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti