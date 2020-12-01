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Yesenbayev’ın Hazırladığı “Her Zaman Mutluluk Olsun” İsimli Kişisel Sergi, Ersin Tatar Tarafından Açılacak

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev’ın hazırladığı “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli kişisel sergi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.
Yesenbayev’ın Hazırladığı “Her Zaman Mutluluk Olsun” İsimli Kişisel Sergi, Ersin Tatar Tarafından Açılacak

 

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev’ın hazırladığı 30 eserden oluşan “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli kişisel sergi,  03 Aralık 2020 Perşembe günü saat 11.00’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak. Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayında açılacak sergi, 14 Aralık 2020’ye kadar gezilebilecek. Sergi açılışından önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile serginin düzenleneceği Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın açılışını da gerçekleştirecek.

Orazbek Yesenbayev, “Her Zaman Mutluluk Olsun” adlı kişisel sergisinde sergilenecek "Hasat" adlı çalışmasında, kırsal yaşamda, kadınların bir araya gelerek olgunlaşmış hasadı toplamalarını anlatıyor.

Sanatçı, bir diğer çalışması olan "Ritmik Jimnastik" adlı eserinde ise çok etkileyici sporlardan birini resmederek kadınların hareketlerini tuvaline taşıdı. Eseri yaparken, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ana meydanında yer alan "jimnastikçi" heykelinden esinlendi.

Orazbek Yesenbayev kimdir?

Sanatçı Orazbek Yesenbayev, 27 Şubat 1960 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi. 1983 yılında Almatı’da bulunan Gogol Sanat Koleji'nden mezun oldu. 1986-1993 yılları arasında Zhurgenov Almatı Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü'nde okudu. 2011-2015 yılları arasında Symbat Akademisinde öğretmenlik yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesi olan sanatçı Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 1980 yılından itibaren ulusal ve uluslararası sanat sergilerine katılmaya devam ediyor.

Katıldığı sergiler ve eserlerinden bazıları

Orazbek Yesenbayev, 2004’te Almatı’da “Vernisaj” adlı kişisel sanat sergisini açtı. 2012’de A.Kasteev Müzesi'nde düzenlenen “Kazakistan Cumhuriyeti'nin 20 Yıllık Bağımsızlığı” ve “Kazakistan Destanı” adlı sanat sergilerine katıldı. Bulgaristan Sofya’da düzenlenen "Lessendra" adlı uluslararası sanat sergisi yarışmasında yer aldı. 2019’da ise «Triple Memory» kişisel sanat sergisini açtı.

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