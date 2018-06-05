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Yeşil alan diye ayrılan yerler de sorun var

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, göreve gelmesi halinde asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğini söyledi.
Yeşil alan diye ayrılan yerler de sorun var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, göreve gelmesi halinde asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğini söyledi.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Sertoğlu, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve bazı UBP Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Sertoğlu yaptığı açıklamada “Lefkoşa’da yıllardır çözülmemiş büyük problemler vardır” dedi ve şunları kaydetti:

“Lefkoşa’da önemli ölçüde büyük bir çarpık yapılaşma vardır. Yapı denetimi sadece laftadır. Ben bir müteahhittim ve bunu söylüyorum. İş yaparken her zaman denetim istedim ve istenmesi gerektiğine, yapılması gerektiğine inanıyorum. Herkesin gözünden kaçan bir şeyler olabilir. O nedenle iş ola değil üst seviyede denetim yapılmalıdır. Lefkoşa’da çarpık, denetimsiz yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. KTMMOB ile birlikte olması gereken nasılsa o denetimi yapacağız. İnsanlar bir ömür çalışıyor bir ev alıyor ama problemler bitmiyor. Buna izin verilmemelidir.”

“YEŞİL ALAN DİYE AYRILAN YERLER DE SORUN VAR…”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları ile işbirliği içinde çözülmesi gereken bir diğer sorunun da  “imar planları” olduğunu kaydetti.

“Yeşil alan diye ayrılan yerler de Lefkoşa için sorun” diyen Sertoğlu şöyle devam etti:

“Şu andaki yönetmelik bana göre yanlıştır. Lefkoşa’da binin üzerinde küçük küçük yeşil alan olarak ayrılan yer vardır. Bunların kimisine garaj, kimisine bahçe, kimisine kulübe yapıldı. Bu konu sürdürülebilir değildir. Bu konuda çözülmelidir. Bu alanlar ne olacak, nasıl kullanılacak Birlik’le görüş birliğine varmamız lazımdır. Kısacası Lefkoşa’da yapılacak çok iş vardır. İnşallah seçilirsek kararlılıkla çözümleri ortaya koymaya başlayacağız.

Halkımız, sanayicimiz, esnafımız kendileri bize bunu ifade ediyor. Birliğiniz ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin en üst seviyede işbirliği içinde olması gerektiğine inanıyor, bunu şart olarak görüyorum. Birçok sorunun üstesinden hep birlikte gelebiliriz. Gücümüzü, bilgimizi birleştirirsek, masalarda birlikte kafa yorarsak doğru çözümler üretebiliriz.” 

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