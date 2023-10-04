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Yeşil Barış Hareketi ara emri aldığını açıkladı

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Yeşil Barış Hareketi ara emri aldığını açıkladı
Yeşil Barış Hareketi ara emri aldığını açıkladı

İşte açıklama;

Yeşil Barış Hareketi olarak Kayalar Köyü’nde kıyıda bulunan orman arazilerinin KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü ve dönemin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı imzasıyla özel bir kişi ve inşaat şirketine kiralandığı sözleşmeye “ARA EMRİ” aldık.

Gün geçmiyor ki kıyılarımız ve orman arazilerimiz hukuka aykırı bir şekilde idare tarafından kiralanmasın. Bugün bu ara emri ile yapılmaya başlanan inşaat ile denize ve doğamıza yapılan müdahaleleri durdurarak bir nebze de olsa mutlu olsak da; bir diğer taraftan da bu peşkeş ve rant düzeninin ne zaman SONA ERECEĞİNİ SORGULUYORUZ!

Tüm kıyılarımız ve orman arazilerimizi kaybettiğimiz zaman mı ?

#KıyılarHalkındır

#ormanlarhalkındır

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