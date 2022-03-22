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Yeşil Barış Hareketi Dünya Su Günü'nü KKTC’de “Utanç Günü” Olarak Gördüklerini Belirtti

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Yeşil Barış Hareketi Dünya Su Günü'nü KKTC’de “Utanç Günü” Olarak Gördüklerini Belirtti
Yeşil Barış Hareketi Dünya Su Günü'nü KKTC’de “Utanç Günü” Olarak Gördüklerini Belirtti

Yeşil Barış Hareketi, Dünya Su Günü’nü KKTC’de su kaynaklarının korunması için yeterli tedbir alınmadığından “utanç günü” olarak gördüklerini belirtti.

Yeşil Barış Hareketi tarafından yayımlanan bildiride, 22 Mart Dünya Su Günü’nün, su kaynaklarının korunması için alınamayan tedbirlerin hatırlatıldığı bir utanç günü olduğu iddia edildi.

Dünya Su Günü’nün bu yılki temasının “yeraltı suyunu görünür yapmak” olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Yer altı suyu en son kalan doğal değerlerimizdendir. Ne var ki, yaptığımız yanlışlarla ne yazık onu da kaybetme noktasına geliyoruz… Birçok noktada akiferlerden, yağmurlarla dolan su miktarından daha fazlası çekildiği, bundan dolayı akiferlerin doğal yapısını yitirmekte olduğu bilinmektedir. Yeraltı suyu kirliliğinin azalması, iyileşmesi on yıllar hatta yüzyıllar sürebilen ciddi bir sorundur. Atıklarımızla ve yaptıklarımızla kirleterek, kurutarak sonunu getirmekte olduğumuz yeraltı sularımıza yaşama şansı vermeyerek aslında varlığımıza son noktayı kendi ellerimizle koyuyoruz” denildi.

Bildiride, ülkedeki yüzey ve yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanıldığı, tarımsal kimyasallar, evsel ve sanayi atıklarıyla kirletildiği, yağmur suyundan faydalanılamadığı, dere yataklarının atıklarla doldurulduğu veya içerisine inşa yapılmasına izin verildiğine dikkat çekildi.

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