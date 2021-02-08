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Yeşil sahalarda görülmemiş korner taktiği: Rakip futbolcular şaşkına döndü (Video)

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Bundesliga 2 ekiplerinden Karlsruher, Jahn Regensburg ile karşı karşıya geldiği maçta şaşkına çeviren bir korner taktiği uyguladı. Gol olmasa da pozisyon sosyal medyada gündem oldu.
Yeşil sahalarda görülmemiş korner taktiği: Rakip futbolcular şaşkına döndü (Video)

Almanya Bundesliga 2'nin 20. hafta mücadelesinde Karlsruher'in sahasında Jahn Regensburg'u konuk ettiği maçta yeşil sahalarda görülmemiş bir korner taktiğine imza atıldı.

Kazanılan korner atışında ev sahibi ekipten 6 futbolcu, ceza sahası sağ çizgisinin üzerinde sıralandı. Bir futbolcunun ceza sahası içerisinde bırakıldığı köşe vuruşu sırasında dışarıda bekleyen oyuncular bir anda ceza sahası içerisine doğru koşu yaptı ve rakip takımın pozisyon almasını zorlaştırdı. Karlsruher takımı bu taktikle pozisyonu bulasa da golle sonuçlandıramadı.

Golsüz eşitlikle sona eren mücadelede uygulanan bu taktik sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

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