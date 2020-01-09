Yeşilköy'de geçen yıl yapılan yol yağmurdan sonra yine çöktü

Mağusa Yeşilköy'de geçen yıl sel felaketinde zarar gören ve ardından yapılan yolun dünkü yağmurda zarar görmesi tepkilere neden oldu.İşte o paylaşım ve görüntüler
Daha 1 yıl önce sel felaketinden zarara uğrayan bu yol !! Ertesi günü köyümüze gelen bakanımız . Bu yolun daha öncesinde mimarlık hatası yüzünden bu hale geldiğini savunan .. Ve 8 aylık tamiratın ardından açılan bu yol Tam 5 ay kullanıldıktan sonra ilk yağmurdan bu hale gelmesi !! Kimin suçudur? Kimin yüzündendir..? Ve en önemlisi birine allah korusun bişey olmadan bu yol ortadan ayrılmadan biri müdahale edecekmi acaba ?..
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