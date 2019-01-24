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Yeşilköy’de yaralar sarılıyor

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Geçtiğimiz günlerde Yeşilköy’de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor.
Yeşilköy’de yaralar sarılıyor

Geçtiğimiz günlerde Yeşilköy’de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin girişimleri ile bağış kampanyası başlatan Yarköy Spor Kulubü Başkanı Muharrem Yamuk elde ettikleri 3210 Türk Lirası geliri Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’a teslim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin İskele Şubesi’nde yapılan takdimde ilk olarak konuşan Yarköy Spor Kulubü başkanı Muharrem Yamuk kulüp olarak doğal afette mağdur olan vatandaşlara bir nebze de olsa katkı sağladıklarını söyledi.

Kızılay Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı da Kızılay olarak ülke genelinde yaşanan her türlü doğal afette vatandaşlara yardım eli uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yarköy Spor Kulübü’nün bu girişiminin büyük örnek teşkil ettiğini ifade eden Çıraklı, yardımda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ise belediyenin mali ve ekonomik olarak zor durumda olduğu bu dönemde bölgede üst üste yaşanan doğal afetlerin kendilerini çok mağdur ettiğini söyledi.

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