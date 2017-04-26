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Yiğit Bulut'a bir darbe de Erhürman'dan!

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Yiğit Bulut'a bir darbe de Erhürman'dan!
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un “KKTC Türkiye’nin deniz aşırı vilayetidir” şeklindeki açıklamalarına ilişkin CTP lideri Erhürman’dan eleştiri geldi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut geçtiğimiz gün TRT’de yayınlanan bir programda KKTC’nin Türkiye’nin deniz aşırı vilayeti olduğunu söylemişti. Konuyla ilgili ilk tepki HP lideri Kudret Özersay’dan gelmiş ve “buraı vilayetin yapmaya müsaademiz yoktur” denilmişti.

Bulut’un açıklamasına bir tepki de CTP lideri Erhürman’dan geldi.

Erhürman açıklamasında, Bulut’un sınırları zorladığını, Kıbrıs Türk halkının haysiyetiyle oynamanın kimsenin hakkı ve haddi olmadığını vurguladı.

Yiğit Bulut'un açıklaması için tıklayınız...

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sabrımızın ve tahammülümüzün bir sınırı var. Yiğit Bulut'un söyledikleri sınırları zorluyor. Kıbrıs Türk halkının haysiyetiyle oynamak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Nezaketimiz yanlış anlaşılmamalıdır...”

Erhürman, sosyal medya açıklaması öncesinde ise Kanal T’de yayınlanan bir programda da, Bulut’un açıklamalarına ilişkin eleştiride bulunmuştu.

Erhürman açıklamasında, “Yiğit Bulut'un böyle konuşmaya hakkı ve haddi yoktur, Türkiyeli yetkililerle görüştüğümüzde bu konuyu gündeme getireceğiz. Bu açıklamaları çekmek zorunda değiliz. Ciddiyetle uyarılması gerekiyor. Cumhurbaşkanının başdanışmanı 'yurttaş olarak' konuşamaz.  Bir ünvanı olan kişi vatandaş olarak ikide birde bu şekilde görüş ortaya koyma hakkına sahip değildir.  Kıbrıs Türkü'nün bir haysiyeti vardır.  Haysiyetimizi korumak zorundayız. Bizim nezaketimizi zorlamasınlar. Sınırlar zorlanıyor.” Demişti.

 

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