  • BIST 4.584,48
  • Altın 1133.388
  • Dolar 18.8282
  • Euro 20.179
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Yiğittürk: Sesler duyulduğuna dair bilgi verildi ancak hiçbir çocuktan hala haber yok

» »
Adıyaman’a giden ve enkaz altında evladı bulunan Feriha Yiğittürk, bazı sesler duyulduğuna dair ailelere bilgi verildiğini ancak hiçbir çocuktan hala haber alamadıklarını belirtti.
Yiğittürk: Sesler duyulduğuna dair bilgi verildi ancak hiçbir çocuktan hala haber yok

Adıyaman’a giden ve enkaz altında evladı bulunan Feriha Yiğittürk, bazı sesler duyulduğuna dair ailelere bilgi verildiğini ancak hiçbir çocuktan hala haber alamadıklarını belirtti.

YENİDÜZENe konuşan Yiğittürk, Kıbrıs’tan ikinci Sivil Savunma ekiplerinin de bölgeye az önce geldiğini dile getirdi.

Bununla birlikte ailelerin içerisinde bekleyebileceği bir konteynır ile yardımların bölgeye ulaştığını kaydeden Yiğittürk, AFAD ekibinin hotel enkazının olduğu noktaya yönlendirilmesi için çağrı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar : Arama kurtarma çalışmaları ağır hava şartlarında tüm imkanlar kullanılarak devam ediyor07 Şubat 2023 Salı 12:19
  • Bakanlar Kurulu toplandı!07 Şubat 2023 Salı 11:25
  • Talip Atalay: Şartlar çok zor, evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız07 Şubat 2023 Salı 11:23
  • KKTC'den 100 kişilik bir ekip daha Adıyaman'a gidiyor07 Şubat 2023 Salı 10:36
  • Arıklı: Bugün için ek sefer koymayı düşünüyoruz07 Şubat 2023 Salı 10:28
  • KKTC'den ikinci kurtarma ekibi de deniz yolu ile Adıyaman'a doğru yola çıktı06 Şubat 2023 Pazartesi 23:17
  • Cem Dana: “Hastaneleri gezdim ve hiçbir Kıbrıslı çocuk yok”06 Şubat 2023 Pazartesi 23:12
  • Üstel,“'4 kişi kurtarıldı, 35 kişiden henüz sağlıklı bilgi yok”06 Şubat 2023 Pazartesi 23:08
  • Feyzioğlu: “6 gemi kalktı, 1550 civarında vatandaşımız ana vatana intikal edecek”06 Şubat 2023 Pazartesi 23:07
  • Gaziantep Konsolosu Demirel: “1 öğretmen ve 3 veli enkazdan sağ kurtuldu”06 Şubat 2023 Pazartesi 22:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti