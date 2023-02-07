Yiğittürk: Sesler duyulduğuna dair bilgi verildi ancak hiçbir çocuktan hala haber yok

Adıyaman’a giden ve enkaz altında evladı bulunan Feriha Yiğittürk, bazı sesler duyulduğuna dair ailelere bilgi verildiğini ancak hiçbir çocuktan hala haber alamadıklarını belirtti.

Adıyaman’a giden ve enkaz altında evladı bulunan Feriha Yiğittürk, bazı sesler duyulduğuna dair ailelere bilgi verildiğini ancak hiçbir çocuktan hala haber alamadıklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Yiğittürk, Kıbrıs’tan ikinci Sivil Savunma ekiplerinin de bölgeye az önce geldiğini dile getirdi.

Bununla birlikte ailelerin içerisinde bekleyebileceği bir konteynır ile yardımların bölgeye ulaştığını kaydeden Yiğittürk, AFAD ekibinin hotel enkazının olduğu noktaya yönlendirilmesi için çağrı yaptı.