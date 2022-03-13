Yıldırım Köyü çilek üretiminde ‘biz de varız’ diyor

Yeşilırmak Bölgesi ile özdeşleşen çilek artık ülkenin farklı noktalarında da yetişiyor.

Daha çok patates ve Karpuz ürünü ile ön plana çıkan Yıldırım köyünde üreticiler çilek üretmeye başladı.

Uzun yıllardır bölgede seracılık, patates ve karpuz üretimi yapan Osman Cantaş, topraksız çilek yetiştirmeye başlayarak çilek üretiminde ‘ben de varım’ dedi.

Topraksız çilek üretimini BRT’ye anlatan Cantaş, topraksız üretimin çok daha ekonomik ve daha fazla geliri olduğunu anlattı.

Seranın içerisinde bulunan arılar tarafından döllenen çileğin hem çok lezzetli hem de bereketli olduğunu ifade eden Cantaş, şu an için seraya ziyaretçi kabul etmediklerini belirtti.