Yılın son anma pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa çıkarılıyor

Posta Dairesi Müdürlüğü, yılın son anma pul serisi ve ilk gün zarfını yarın satışa çıkarıyor.
Daire Müdürü Sövüda Tabak’ın açıklamasına göre, “Doğa Sporları” konulu anma pul serisinde 1 seri pul ve 1 adet ilk gün zarfı bulunuyor.
Posta Dairesi Müdürlüğü, yılın son anma pul serisi ve ilk gün zarfını yarın satışa çıkarıyor.
Daire Müdürü Sövüda Tabak’ın açıklamasına göre, “Doğa Sporları” konulu anma pul serisinde 1 seri pul ve 1 adet ilk gün zarfı bulunuyor.
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