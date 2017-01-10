Yılmabaşar: "Zamlarla birlikte topluma büyük darbe vuruldu"

Elektriğe yapılan zammın ardından, akaryakıt fiyatları ile tüp gaza da zam yapıldığını belirten Yılmabaşar, "UBP-DP hükümetinin vermeden alma alışkanlığı sürüyor" dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Erkut Yılmabaşar, düzenli vergi toplayamayan, kayıt dışılığı önleyemeyen, kamuya ek yük bindirmeye devam eden hükümetin, zamlarla vatandaşının sırtına yüklenmeye devam ettiğini belirterek, zamlarla birlikte özellikle dar gelirli vatandaşların perişan olduğunu vurguladı.

Elektriğe yapılan zammın ardından, akaryakıt fiyatları ile tüp gaza da zam yapıldığını belirten Yılmabaşar, "UBP-DP hükümetinin vermeden alma alışkanlığı sürüyor" dedi.

Halkın ciddi anlamda fakirleştiği, dövizin Türk Lirası karşısında değer kaybettiği bir dönemde, elektrik, akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına zam yapılmasının topluma ekonomik anlamda vurulan büyük bir darbe olduğunu vurgulayan Yılmabaşar, bu zamların zincirleme zamlara da neden olacağına, ulaşımdan, gıdaya birçok ürünün pahalılaşacağına, zaten pahalı olan yaşam daha da pahalı hale geleceğine dikkat çekti.

Çalışanlara yok denecek kadar az artış yapıldığı, asgari ücretin sefalet düzeyinde olduğu, üstelik de kış aylarının yalandığı bir dönemde elektrik, akaryakıt ve tüp gaza zam yapılmasının hükümetin toplumunu düşünmediğinin açık göstergesi olduğunu belirten Yılmabaşar, "Siz bir yandan 2 Milyon TL'ye lüks makam araçları alacaksınız, düzenli vergi toplamayacaksınız, lüks yaşam sürmeye devam edeceksiniz, diğer yandan da halkın sırtına ek yükler bindireceksiniz. Bu nasıl bir sosyal devlet anlayışıdır" dedi.

"Zamlara ve partizanlığa devam"

TDP MYK üyesi Yılmabaşar, zamlarla vatandaşına ekonomik anlamda darbe indiren hükümetin, diğer yandan da vazgeçmediği alışkanlığı olan partizanlığa devam ettiğini, Kıb Tek'e son 3 ayda 36 istihdam daha yapıldığını kaydetti.Yılmabaşar, UBP-DP Hükümeti'nin maalesef partizanca atama ve zam dışında somut icraatı olmadığını kaydetti.

"Acil tedbir şart"

Tedbir alınmadığı takdirde Kuzey Kıbrıs’ta özel sektörde iflasların yaşanabileceğini, zaten alım gücü yoksulluk sınırı altına düşen çalışanların da işsiz kalabileceğini belirten Yılmabaşar, "Hükümet öncelikli olarak aldığı zam kararlarını geri almalıdır. Demokrasimize büyük yaralar açacak olan örgütlenme hakkı ile uğraşacağına, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için kafa yormalıdır. Bu konuda en erken zamanda ilgili tüm paydaşlarla birlikte biraraya gelinmeli ve ortak akılla üretilecek kararlar uygulamaya konmalıdır" diye konuştu.