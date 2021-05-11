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Yılmazköy'de çıkan arazi yangınında elektrik trafosu yandı

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Yılmazköy’de yangın
Yılmazköy'de çıkan arazi yangınında elektrik trafosu yandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Yılmazköy’de elektrik trafosu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 2 dönümlük dere yatağı ve icerisindeki bitki örtüsü, 2 dönüm anız, 2 büyük kare balya ve elektrik trafosuna ait kontrol panosu ve ekipmanları yanarak zarar gördü. 

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Yangına polis itfaiye ve bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.

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