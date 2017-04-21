Yine iş kazası: 6.5 metreden düştü, hayati tehlikesi var!

Girne'de yapımı süren bir inşaatın birinci katından beton zemine düşen işçinin yoğun bakımda müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin mevcut olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün saat 09:00 sıralarında, Çatalköy’de Adalı Turizm tarafından yapımı devam etmekte olan otel inşaatında çalışmakta olan Mohammad Khawar (E-32), inşaatın birinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, tesisat boşluluğundan yaklaşık 6,5 metre yükseklikten aşağıya beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Khawar kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilkyardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

32 yaşındaki işçinin hayati tehlikesi mevcut olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.