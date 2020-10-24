  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Yine Kaza Yine Ölüm!

» »
LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet ŞANVERDİ tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Yine Kaza Yine Ölüm!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 23:20 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 29 yaşındaki Mehmet Şanverdi, yönetimindeki LF 237 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğlu istikametine doğru seyir halindeyken, gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Heybe Restorana dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten gelmekte olan Doğanköy’de sakin 23 yaşındaki Oğuzhan Gül yönetimindeki motosiklet ile carpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi.

m11.jpg

LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet ŞANVERDİ tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

113552.jpg

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersin Tatar, Fuat Oktay ile görüşme gerçekleştiriyor23 Ekim 2020 Cuma 19:09
  • KKTC'de bugün 10 yerel vaka!23 Ekim 2020 Cuma 18:55
  • Bakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi23 Ekim 2020 Cuma 18:54
  • Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek23 Ekim 2020 Cuma 18:46
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mustafa Akıncı’dan görevi devraldı23 Ekim 2020 Cuma 18:24
  • Cumhurbaşkanı Tatar TMT Anıtı’na Çelenk Koydu, Denktaş’ın Kabrini Ziyaret Etti23 Ekim 2020 Cuma 17:48
  • ''CTP Kıbrıs Türk halkının güvencesi olmaya devam edecek!''23 Ekim 2020 Cuma 17:46
  • Silahlı soygun zanlıları mahkemeye çıkarıldı23 Ekim 2020 Cuma 17:33
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Cumhuriyet Meclisi’nden ‘ant içme töreni’ paylaşımı23 Ekim 2020 Cuma 17:31
  • 5.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın devir teslim konuşması23 Ekim 2020 Cuma 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti