Yine Kaza Yine Ölüm!

LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet ŞANVERDİ tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 23:20 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 29 yaşındaki Mehmet Şanverdi, yönetimindeki LF 237 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğlu istikametine doğru seyir halindeyken, gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Heybe Restorana dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten gelmekte olan Doğanköy’de sakin 23 yaşındaki Oğuzhan Gül yönetimindeki motosiklet ile carpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi.

LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet ŞANVERDİ tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.