  • BIST 101.789
  • Altın 217,890
  • Dolar 5,2697
  • Euro 5,9688
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

YKP Avrupa Sol Parti toplantılarına katılıyor

» »
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Brüksel’de yer alacak Yürütme ve Genel Kurul toplantılarına katılıyor.
YKP Avrupa Sol Parti toplantılarına katılıyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Brüksel’de yer alacak Yürütme ve Genel Kurul toplantılarına katılıyor.

YKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yarın ve pazar günü düzenlenecek toplantılarda YKP’yi Parti Genel Sekreteri Murat Kanatlı teslim edecek.

Genel kurulun temel gündeminde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yer alacağı ve “2019 Avrupalılar seçimi için ortak platform: Başka bir Avrupa’yı inşa etmek” başlıklı ortak manifestonun son şeklinin verilmeye çalışılacağı kaydedildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görme engellilere konuşan saat ve beyaz baston dağıtılıyor25 Ocak 2019 Cuma 10:35
  • Dr. Fazıl Küçük Vakfı “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması düzenleniyor25 Ocak 2019 Cuma 10:30
  • Erhürman: “Hedeflerimiz doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik hamleler yaptık”25 Ocak 2019 Cuma 10:25
  • Karavezirler Akdoğan’daki okulları ziyaret etti!25 Ocak 2019 Cuma 10:20
  • Erhürman Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi25 Ocak 2019 Cuma 09:35
  • Erhürman'a Geçitkale'de miting gibi karşılama24 Ocak 2019 Perşembe 23:58
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'ye geldi24 Ocak 2019 Perşembe 22:56
  • Çeler, Yerel İşgücünün Desteklenmesi Tüzüğü’nü anlattı24 Ocak 2019 Perşembe 22:25
  • Lefkoşa’da Grip Polikliniği kuruluyor24 Ocak 2019 Perşembe 19:55
  • Tatar: “İki devletli çözüm”24 Ocak 2019 Perşembe 19:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti