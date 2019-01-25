YKP Avrupa Sol Parti toplantılarına katılıyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Brüksel’de yer alacak Yürütme ve Genel Kurul toplantılarına katılıyor.
YKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yarın ve pazar günü düzenlenecek toplantılarda YKP’yi Parti Genel Sekreteri Murat Kanatlı teslim edecek.
Genel kurulun temel gündeminde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yer alacağı ve “2019 Avrupalılar seçimi için ortak platform: Başka bir Avrupa’yı inşa etmek” başlıklı ortak manifestonun son şeklinin verilmeye çalışılacağı kaydedildi.
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