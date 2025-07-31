YKP: Federasyon için mücadele edenlerle birlikteyiz!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi, 30 Temmuz 2025 tarihinde “Seçimlerde Tavır Ne Olmalı?” başlığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda yayımlanan karar metninde, Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik sürdürülen istirdat, kolonileştirme ve Sünni-İslamlaştırma politikalarına karşı açık bir mücadele verilmesi gerektiği vurgulandı. YKP, Türkiye’deki AKP iktidarı ve onun yerli işbirlikçilerine karşı toplumsal bir taraf olunması çağrısı yaptı.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi: “Tayyip Erdoğan ve AKP, Kıbrıs’ın kuzeyini kendi iç ve dış politikalarının pazarlık unsuru olarak kullanmaktadır. Sandıklara ve siyasi iradeye yapılan müdahaleler artık gizlenmemektedir.”

“ORTAK MÜCADELE ZAMANI: ASLANLA CEYLAN BİRLİKTE KAÇIYORSA ORMAN YANIYORDUR”

Metinde yer verilen Afrikalı bir atasözüyle, içinde bulunulan sürece dair çarpıcı bir uyarı yapıldı: “Aslan, ceylan, sırtlan birlikte kaçıyorsa orman yanıyor demektir.” Bu ifadeyle, Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının ciddi bir tehdit altında olduğuna dikkat çekildi ve tüm ilerici, demokrat ve laik kesimlere ortak mücadele çağrısı yapıldı.

“SANDIK DEĞİL, ATAMA: SEÇİM SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜR”

YKP, 2020 sonrası yaşanan gelişmelerin ardından artık sağın önemli bir kesiminin bile “seçim değil atama” ifadesini kullandığına dikkat çekerek, UBP kurultayı ve milletvekillerine yapılan baskılarla demokrasinin tamamen ortadan kalktığını kaydetti.

“DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞTİRİLDİ, KIBRISLILAR AZINLIK”

1976’da 75 bin olan kayıtlı seçmen sayısının, doğal nüfus artışına göre 95 bin civarında olması gerektiğini belirten YKP, günümüzde bu sayının 215 bini aştığına dikkat çekerek, Kıbrıslıların azınlığa düştüğünü ve tüm kamusal hizmetlerin çöktüğünü ifade etti.

“ÇÖZÜM İÇİN FEDERASYON TEK SEÇENEK”

YKP, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini ancak süreci rejimin teşhirine yönelik bir mücadele alanı olarak değerlendireceğini açıkladı. Parti, federal çözüm, laiklik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde hareket eden kişi ve yapılarla işbirliği yapacağını, onları destekleyeceğini duyurdu. BM parametrelerine dayalı federal çözümün tek seçenek olduğunu vurgulayan YKP, Guterres Belgesi temelinde bir çerçeve anlaşmasının imzalanmasının önemine dikkat çekerek, Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi ve Maronit köylerinin açılmasının çözüm sürecini hızlandıracak güven artırıcı adımlar olduğunu belirtti.

YKP, SÜRECİN TARAFI OLAN HERKESİ DESTEKLEYECEK

Ankara’nın dayattığı iki devletli çözüm modelinin BM gündeminde yer almadığını ve bu modelin adanın taksimini ve Türkiye’ye ilhakı meşrulaştırmaya hizmet ettiğini kaydeden YKP, halkı bu modeli açık ya da örtük biçimde destekleyen adaylara oy vermemeye çağırdı. Partinin açıklamasında, “YKP, İslamcı faşist Türkiye iktidarına ve yerli işbirlikçilerine karşı tüm ilerici, demokrat kesimleri birlikte taraf olmaya çağırır” denildi.