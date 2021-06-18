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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı: “Üniversitelerde Personelin Aşılanma Çalışmaları Başlatıldı”

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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, üniversitelerde görev yapan tüm personelin aşılanması çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı: “Üniversitelerde Personelin Aşılanma Çalışmaları Başlatıldı”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, üniversitelerde görev yapan tüm personelin aşılanması çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı yaptığı yazılı açıklamada, YÖDAK’ın Eylül 2021’de yüz yüze eğitim hedefine ulaşmak için sürdürdüğü çalışmalarında KKTC Hükümeti’nin hassasiyet ve katkıları ile önemli bir aşamaya gelindiği kaydedildi.
 
Eylül 2021’de yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik çalışmalar devam ederken, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın YÖDAK’a gönderdiği ve kendilerinin de tüm üniversitelere gönderdikleri bir yazı ile aşılamanın başlaması için tespit ve listeleme çalışmalarının başlatıldığını dile getiren Avcı sözlerini şöyle devam etti:

“Defalarca vurguladığımız akademik kalite ve üniversitelerimizin çevreleriyle birlikte sürdürülebilir bir işleyişe ulaşması için yüz yüze eğitimin önemi çerçevesinde alınan bu inisiyatifin kazanım ve önemini yılsonunda hep birlikte göreceğiz. 

Katılımcı ve etkin bir yönetişim anlayışı ile yükseköğretimin sorun ve sıkıntılarına paydaşlarımızla birlikte çözüm bulmaktan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek isteriz.”

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