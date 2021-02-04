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YÖDAK çalışmalarına devam ediyor

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 YÖDAK  Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, tüm dünyayı saran Covid-19 salgını şartlarında da  YÖDAK’ın çalışmalarına son sürat devam ettiğini kaydetti.
YÖDAK çalışmalarına devam ediyor

 YÖDAK  Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, tüm dünyayı saran Covid-19 salgını şartlarında da  YÖDAK’ın çalışmalarına son sürat devam ettiğini kaydetti.

 Hasgüler, YÖDAK’ın, büyük çoğunluğu öğretime başlama izinleri olmak üzere üniversitelerin akademik dosyalarının da büyük bir titizlik, tarafsızlık ve yükseköğretim yasaları ışığında kararlar alarak önemli bir eşiğin aşılmasında üstüne düşen mesuliyeti yerine getirdiğini  belirtti.

Hasgüler, çok sayıda dosyanın ele alınarak, üniversitelerin sorunlarına çare bulmak amacıyla kararlar alındığını  vurguladı.

Salgın şartları içerisinde zaruri tedbirler alınarak, YÖDAK personeli ve kurul üyelerinin çalışmalarına devam ederken hem salgın sürecinde hem de ardından oluşacak şartlara karşı tedbir amaçlı pek çok karar alınarak, uygulamaya konduğunu dile getiren Hasgüler, özellikle yeni normal koşullarında öğrenci memnuniyeti ve kalite standartlarının korunması hususunda YÖDAK’ın büyük bir titizlikle çalışmalarına devam etme kararlığının vurgulandığını kaydetti.

YÖDAK’ın, salgın şartlarında görevlerini sürdürdüklerini ve en yüksek seviyede tedbirlerin alınarak ülkenin sosyal ve ekonomik lokomotif alanlarından biri olan yükseköğretimin ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek çalışmalar dışında denetleme görevini de yerine getirmeye devam ettiğinin altı çizen Hasgüler, bir yandan da yeni dönemin planlaması hususunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığıyla ve üniversitelerle doğru ve etkili koordinasyonu üzerine de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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