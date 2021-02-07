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Yoğun bakımda Covid-19 Hastası vefatıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nan açıklama yapıldı

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Yoğun bakımda Covid-19 Hastası vefatıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nan açıklama yapıldı
Yoğun bakımda Covid-19 Hastası vefatıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nan açıklama yapıldı

Yoğun bakımda Covid-19 tanısıyla tedavi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta hayatını kaybetti.

 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin açıklaması şöyle:

31 Ocak tarihinde Covid-19 pozitif tanısıyla takip edilen Hikmet Usta, kronik atrial fibrilasyon,  hipertansiyon, geçirilmiş serebrovasküler olay ( akut inme) rahatsızlıklarına sahip olup, hastanın beyin kanaması geçirmesi nedeniyle beyin ameliyatı yapılmış ve ardından yoğun bakımda takibe alınmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağolsun.

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