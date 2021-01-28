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Yoğun bakımdaki 9 hastanın 2’sinin durumu ağır

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Bayraktar, bugün itibariyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 9 olduğunu, bu hastaların 2’sinin durumunun ağır olduğunu aktardı.
Yoğun bakımdaki 9 hastanın 2’sinin durumu ağır

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, Havadis Web TV’de yayınlanan ve Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu ‘Gün Başlarken’ programına katılarak soruları yanıtladı.

Bayraktar, bugün itibariyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 9 olduğunu, bu hastaların 2’sinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

PANDEMİ HASTANESİNDE HEMŞİRE SAYISI YETERSİZ

Hastalara hizmet vermeye başlayan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde hemşire eksikliği nedeniyle tam kapasite çalışılamadığını bildiren Bayraktar, aylardır eksiklerin giderilmesi konusunda talepte bulunduklarını söyledi.

80-90 KİŞİ YATARAK TEDAVİ GÖRÜYOR, 200’DEN FAZLA KİŞİ DE KARANTİNA OTELLERİNDE

Hastanede 80-90 kişinin yatarak tedavi gördüğünü ifade eden Dr. Nesil Bayraktar, 200’ü aşkın kişinin karantina otelinde tedavi gördüğünü söyledi.

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