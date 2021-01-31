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Yoğun Bakımdaki hasta sayısı 14 oldu!

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KKTC’de bugün biri 73 yaşında, biri 51 yaşında iki hasta Covid-19 yoğun bakım servisini alındı ve yoğun bakımdaki hasta sayısı 14 oldu.
Yoğun Bakımdaki hasta sayısı 14 oldu!

KKTC’de bugün biri 73 yaşında, biri 51 yaşında iki hasta Covid-19 yoğun bakım servisini alındı ve yoğun bakımdaki hasta sayısı 14 oldu.

DETAY GAZETESİ'NİN Hastane çevrelerinden  elde ettiği bilgiye göre sabah 73 yaşındaki erkek hasta yoğun bakıma yatırılmıştı ve halen  yoğun oksijen tedavisi görüyor.

DETAY GAZETESİ'NİN Hastane çevrelerinden  elde ettiği bilgiye göre biraz önce de 51 yaşındaki erkek covid-19 hastası yoğun bakıma alındı. 51 yaşında erkek hasta karantina otelinde fenalaştığı ve hastaneye getirildi. Hastanın beyin kanaması geçirdiği ve hızlıca ameliyata alındığı öğrenildi.

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