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Yok Artık Lise Öğrencisi Virüsle Savaşacak Yöntemi Buldu

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Yok artık lise öğrencisi virüsle savaşacak yöntemi buldu. Koronaya karşı müthiş keşif. Virüsün seyrini değiştirecek
Yok Artık Lise Öğrencisi Virüsle Savaşacak Yöntemi Buldu

14 yaşındaki bir lise öğrencisi korona virüs tedavisinde müthiş bir buluşa imza attı. ABD’de Texas eyaletindeki 14 yaşındaki öğrenci Anika Chebrolu, korona virüse yapışan ve insanlara bulaşma özelliğini engelleyen bir molekül keşfetti. Ve bu bilimsel keşif, genç öğrenciye 2020 Genç Bilim İnsanı Yarışması'nda "ABD'nin başlıca genç bilim insanı" unvanını ve 25 bin dolar ödül para ödülünü kazandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, dünyanın en büyük ilaç şirketleri korona virüs için tedavi bulmak için yarışırken, genç bir bilim insanı, SARS-CoV-2 virüsünün proteinine bağlanarak insanları enfekte etmesini engelleyen bir molekül bileşimi keşfetti. Adı Anika Chebrolu ve sadece 14 yaşında.

Daha henüz 14 yaşında olan ve şimdiden korona virüsle mücadele açısında tedavi bulmaya çaba sarf eden Chebrolu, “Virüsteki S proteinine yapışabilen ve potansiyel olarak şeklini ve fonksiyonunu değiştirebilecek bir molekül keşfettim” dedi.

Chebrolu, bunun da virüsün kendisini insan hücrelerine yapıştırmasını önleyebileceğini ve böylece vücuttaki enfeksiyonu azaltabileceğini ya da tedavi edebileceğini de ekledi.

Genç bilim insanı buluşunu bilgisayar ortamında (in silico), çeşitli yazılım araçlarını kullanan bir bilgisayar simülasyonuyla yaptı.

İLACA DÖNÜŞTÜRECEK

Milyonlarca emzimin özelliklerini inceleyen lise öğrencisi, bu çalışmanın ardından SARS-CoV-2 virüsündeki S proteinine karşı en iyi farmakolojik ve biyolojik faaliyete giren molekülü belirledi. Bu da daha sonra hastalığın etkin tedavisi için potansiyel bir ilaca dönüştürülebilecek.

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