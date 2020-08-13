YÖK'ün açıklamasından sonra:KKTC'de Üniversite eğitimi nasıl olacak?

YÖK Başkanı Yekta Saraç Üniversitelerin açılması yaklaşırken eğitimin pandemi nedeniyle kesintiye uğrayıp uğramayacağına dair açıklama yaptı.

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YÖK, "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" dedi.

KKTC'deki durum ise hala belirsizliğini koruyor. Ülkemizdeki bazı üniversiteler ''Eğitimin yüzyüze olacağına göre tüm planlamalarımızı yapıyoruz,YÖK'ten aksi açıklama gelene kadar buna göre hareket edeceğiz'' dedi.

Bugün yapılan açıklamadaki ''Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" ibaresi Üniversitelerin yüzyüze eğitim verebilmesine olanak sağladığı yorumlarına neden oldu.YÖDAK ve Üniversitelerin önümüzdeki günlerde bu konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

İşte Saraç'ın açıklamasının o maddesi: