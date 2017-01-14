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Yol kenarında erkek cesedi bulundu!
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KIBRIS
14.01.2017 14:25
Tuzla-Mutluyaka köyleri arasında yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor
Ayrıntılar birazdan...
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Etiketler:
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