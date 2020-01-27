Yol Yoksa Seyrüsefer da yok! Eylem başlıyor...Meclisin kapısına sarı balon konacak

Gerçekleştirdikleri ilk eyleme binlerce vatandaşın katıldığı sosyal medyadaki ‘Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” grubu, ‘Biz uyarmıştık’ başlıklı ikinci eylemine, saat 18.30'da başlıyor

Gerçekleştirdikleri ilk eyleme binlerce vatandaşın katıldığı sosyal medyadaki ‘Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” grubu, ‘Biz uyarmıştık’ başlıklı ikinci eylemine, saat 18.30'da başlıyor.

Eylemin başlangıç noktası olan "eski Citroen ışıklarında" şuan için 50 kadar vatandaş toplanmış durumda.

Edinilen bilgilere göre eylemciler Meclis'e yürüyecek ve orada Meclis'in kapısına balon asılacak.

Edinilen bilgilere göre eylemciler önce, "eski pronto çemberi" olarak bilinen bölgede açıklamada bulunacak, ardından da Meclis'e yürüyecek ve Meclis'in kapısına sarı balon asacak.