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"Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok":Biz halkız, acılar bizi birleştirdi

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"Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi'nden konuşmalar
"Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok":Biz halkız, acılar bizi birleştirdi

"Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi Lefkoşa’da yapılıyor.

YurttaşlarTrafiklte Ölmek İstemiyoruz pankartının etrafında toplandılar

Geçen hafta yapılması planlanan eylem bugüne ertelenmişti. Lefkoşa Terminal Alanı'nda düzenlenen eylemde trafikte yol güvenliği ve seyrüsefer vergilerinin alt yapıya harcanması talepleri öne çıktı.

Eylemcilerin bir çoğunun Fransa'da düzenlenen eylemlerde kullanılan sarı yeleklerden giymesi dikkat çekti.

Eylemciler Terimal Çemberini trafiğe kapattı. Öte yandan polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Terminal Çemberine hiçbir arabanın girmesine izin verilmiyor.

Fikri Maraşalı:

Herkese teşekkür ederim. Ben sadece bir kıvılcım oldum. Bu yollarda çok insan kaybettik. Hepimiz çok ağladık yas tuttuk. Tüm kaybettiklerimiz için saygı duruşu yapalım. Bizleri ayrıştırdılar parçalandık bölündük. Benim için arkandan kimse gelmeyecek dediler. Uzun yollardan gelen herkesle saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Hepinizin bir birinizle saygı duymanız gerek. Benim anlatmaya çalıştığım bu toplumun bir renge bir bayrağa ihtiyacı yoktur bir arada olabilmek için. Biz varsak her şeyi söküp alabileceğiz.

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” komitesi adına İbrahim Özduran yaptığı konuşmada şunları söyledi

Keşke bu akşam bu alanda olmasaydık. Evimizde eşimizle sevdiklerimizle sıcak yuvamızda akşam yemeği hazırlığında olsaydı. Keşke yolda ölenlerde olsaydı. Onlarla konuşabilseydik. Keşke çouklarımıza harçlık verirken düşünmeseydik. Keşke keşke kelimesini kullanmasaydık. Tüm bunlar olmadı diye buradayız. Ne iyi ettinizde geldiniz . Ses olduk vücut olduk. Acılar bizi birleştirdi. Bu birlikteliğimiz açtıkları yaralara merhem olacak. Daha fazla acı üzüntü yaşanmasın diye burdayız. Hepimiz medeni bir şekilde hakımızı aramaya geldik. Kavga dövüş sövme yok. Haklı iken haksız duruma düşme yok. Belirlenen sloganlar dışında slogan atmayalım. Üzmek ve üzülmek için burada değiliz. Siyasi partinin piyonu değiliz. Biz halkız. Hepimize yürek dolusu sevgilerle hoş geldiniz diyorum.

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