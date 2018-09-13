“Yolda asfaltlama çalışmaları hafta sonu itibarıyla başlayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de yayınlanan 2’ye1 programına katılarak, karayollarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atakan, Lefkoşa-Girne yolunu yapan müteahhitin iş bıraktığıyla ilgili basında yer alan haberlere açıklık getirerek, bu haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Yolda asfaltlama çalışmalarının hafta sonu itibarıyla başlayacağını kaydeden Bakan Atakan, Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle ödemelerde aksamalar yaşandığını söyledi.

Söz konusu şirketin son iki hak edişini alamadığını ve buna bağlı olarak araçlara mazot ve asfaltlama için gerekli malzemeleri temin edemediğini dile getiren Atakan, hafta sonu başlayacak olan asfaltlama işlemlerinin bir hafta 10 gün içinde tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Atakan, dövizdeki dalgalanmaların yapılacak işlere olumsuz yansıdığını ifade ederek, keşif bedellerinin belirlendiği ve ihalenin sonuçlandığı gün arasında maliyet farkı bulunduğunu, bunun da müteahhitlerin ihalelere girmemelerine neden olduğunu anlattı.

Gönyeli -Haspolat kavşağı arasındaki güzergahtaki tamir, bakım ve kavşak çalışmalarına hiçbir firmanın teklif vermediğini de kaydeden Atakan, yasa gereği 2’nci kez ihaleye çıkabilmek için 45 gün beklenmesi gerektiğini söyledi.

Atakan, olumsuzluklar nedeniyle Temmuz ayından bu yana ciddi sorunlar yaşandığına işaret ederek, adanın diğer bölgelerindeki işler için açılan ihalelere de teklif olmadığını belirtti.

Güzelyurt’taki Lefke, Gemikonağı Cengiz Topel Anıtı önündeki işleri yapan firmanın da dövizdeki durum nedeniyle durma noktasına geldiğini kaydeden Bakan Tolga Atakan, süreçleri hızlandıracak geçici formüller üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Atakan, Girne-Çatalköy’deki yol yapım çalışmalarıyla ilgili olarak da konuşarak, kamulaştırma emirlerinin yayınlandığını, bunlara itiraz süresi tamamlanınca müteahhitlere teslimin yapılacağını anlattı.

Bu yoldaki çalışmaların Eylül ayının son haftasından itibaren başlayacağını kaydeden Bakan Atakan, Dağyolu’ndaki çalışmalarla ilgili aksamanın da, Türkiye’deki sistem değişikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Atakan, önceden yapılan planlamalara göre KKTC’ye yıl sonuna kadar 44 kilometre bölünmüş yol kazandırılmasının hedeflendiğini, ancak döviz nedeniyle sapmalar yaşandığını da vurguladı.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaları da değerlendiren Bakan Atakan, yoldaki çevirme çalışmasının bittiğini, dolguların devam ettiğini, asfaltlamanın da haftasonu yapılacağını kaydetti.

Atakan, sigorta işlemleri nedeniyle yaşanan tıkanıklığın ise yolun Güney Kıbrıs tarafındakine benzer bir yöntem ile aşılmış olacağını anlatarak, 3’üncü şeridin hafta başı, yolun tümünün de 10 gün içinde açılmış olacağını sözlerine ekledi.