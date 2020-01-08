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Yolların Son Durumu

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Yolların Son Durumu
Yolların Son Durumu

Su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açıldı.

Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri mevcut.

Lefkoşa Girne Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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