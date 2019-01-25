“Yolsuzlukları ört bas edenler, günü geldiğinde hesap verecektir...”

Sn. Özersay' ın önceki gün sosyal medyadan 'yolsuzluklara ilişkin' yaptığı açıklamalar, hükümetin bu mücadelede, sadece havanda su dövdüğünü göstermektedir..*

Sn. Özersay' ın önceki gün sosyal medyadan 'yolsuzluklara ilişkin' yaptığı açıklamalar, hükümetin bu mücadelede, sadece havanda su dövdüğünü göstermektedir..*

Var olma nedenini unutup, sadece muhalefete laf yetiştirmeyi MİSYON EDİNEN YAMALI BOHÇA HÜKÜMETİ, artık laf yerine icraat üretmeli ve yolsuzlukların üzerine tereddütsüz gitmelidir…

Şimdi hükümete, Sn. Özersay' ın açıklamaları nedeniyle açık ve net olarak soralım:

1- Polisin; yolsuzluk iddialarına ilişkin dosyalarda soruşturma yaparak, bazı dosyaların tahkikatını tamamladığı...

Savcılığın da aynı bağlamda, bazı dosyalarda suç unsuru gördüğü ve dava açılması için adım attığı...

İDDİA EDİLMEKTE İSE DE, BU SÖYLEMİN SOMUT İSİMLERLE DE PEKİŞTİRİLMEMİŞ OLMASI KARŞISINDA, HAVANDA SU DÖVMEKTEN BİR FARKI VARMI DIR?

2- 'Meclis' in, siyasilerle ilgili önüne gelen ve suç unsuru içerdiği düşünülen dosyaları, gündeme almasının yanı sıra, dokunulmazlıkları kaldırma konusunda da, komite oluşturduğu ve inceleme yaptırdığı..'

iddia edilmektedir..

Lakin; ÇALUDA DIŞINDA, ELDE SOMUT BİR DOSYA DAHA VARMI DIR? VAR İSE, KİMLERE AİTTİR? İSİMLERİ NEDEN AÇIKLANMAZ?

3- 'Bazı kamu kurumlarda yaptırılan denetimlerde, gözle görülür şekilde, hukuka aykırılıkların bulunduğu ve polise tahkikat için verildiği, bu dosyalar konusunda da davaların gündeme geleceği...'

iddia edilmektedir..

Ancak; bu konuda da acaba neden somut olarak her hangi bir kişi veya kurum ismi verilmemektedir?

4- Geçmiş dönemde, CAS da yapılanlar ile, Şeker Sigorta’da yapılanlar hakkında son 1 ayda raporlar hazırlandığı iddia edilmektedir..

Peki ama, durum böyle ise, neden sorumluların halen polis huzurunda ifadeleri alınmamıştır?

5- Havalimanı konusundaki iddialarla ilgili, polisin Ulaştırma Bakanlığı’ nın elindeki bilgi ve belgeleri talep ettiği, bakanlığın da, ilgili belgeleri polisle paylaştığı iddia edilmekte, ise de..

Tahkikat hangi aşamadadır? Neden acaba, bu tahkikat adeta kaplumbağa hızı ile ilerlemektedir?

6- "Nereden buldun yasasının hazırlandığı, hatta meclise de gönderildiği ve komitede ele alınmaya başlandığı...' iddia edilmektedir..

Ancak, bugüne dek HİÇ BİR SONUÇ ALINAMADIĞI İÇİN, ACABA ALINABİLMESİ İÇİN, DAHA KAÇ YIL BEKLENECEKTİR?

*7- Yolsuzluklar ile mücadele ve geçmişte yapılan yolsuzlukların ÜZERİNE CESARETLE GİTME'* VAADİ İLE KURULAN BU YAMALI BOHÇA HÜKÜMETİ tarafından atıldığı iddia edilen adımların, somut verilerle desteklenmemesine binaen, yeterli olduğu söylenebilir mi?

Elbette ki söylenemez...

Nitekim; HP m.vekili Gülşah Sanver' in, *"..Ülkede yapılan yolsuzlukların üzerine sadece biz ve YDP gidiyor.. Ortaklarımız ise, bize destek olmuyor!.."* şeklindeki söylemi de, gerçekten düşündürücüdür.

Buna karşın; TDP adına LTB BAŞKANI HARMANCI' NIN

*"..Anlımız ak, yüzümüz de hep aynaya bakacak şekildedir. Tek bir gram dahi, çekindiğimiz bir şey yoktur. Eğer sn. Manavoğlu bunun aksini söylüyorsa, biz hükümetten çekiliriz.."*

şeklindeki cevabı ise, hem manidar, hem de ortaklar arasındaki *derin çatlağı ortaya koyması açısından çok önemlidir..*

Yani; var oluş amacını yitiren bu hükümetin, GİTME ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞ HATTA GEÇMİŞTİR..

*LAF YERİNE İCRAAT...*

*ZAM YERİNE ÇÖZÜM..*

ÜRETMESİ GEREKENLER...

ELBETTE Kİ GÜNÜ GELDİĞİNDE DE, GEREK TARİH GEREKSE DE MİLLET ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR!