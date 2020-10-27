  • BIST 1.148
  • Altın 497,954
  • Dolar 8,1143
  • Euro 9,5931
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!

Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı!

» »
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı
Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı!

av.-burcu-kirçil.png

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kırçıl Hukuk Bürosu Kurucu ve Yöneticisi Av. Burcu Kırçıl, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların nihai metninin 9 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazandığını söyledi.

28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler gerçekleştirildi. İlgili yönetmeliğin isminin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak da yenilendiğini söyleyen Av. Burcu Kırçıl, gerçekleştirilen değişikliklerin anonim şirket genel kurul toplantılarının işleyişine dair yenilikler getirdiğini belirtti.  

Av. Burcu Kırçıl yönetmelikteki değişiklikleri şöyle açıkladı:

·      Yönetmelik’in 14. maddesinde yapılan değişiklik ile tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecek listesi (hazır bulunanlar listesi) hazırlanması artık zorunlu değil.

·      Yönetmelik’in 18. Maddesinde yapılan değişiklik ile halka açık olmayan anonim şirketlerin genel kurul toplantısında temsil amacıyla düzenlenen vekâletnamenin noter onaylı olması zorunluluğu getirildi. Gerek nama gerek hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin, şirket genel kurulunda tayin ettikleri vekilleri tarafından temsil edilmeleri için noter onaylı vekâletname gerekiyor. Söz konusu değişiklik nedeniyle noter onaylı olmayan vekâletname ekinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi ibraz edilmesi uygulaması da son buldu.

·      Yönetmelik’in 32. maddesinde yapılan değişiklik ile tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Yeni düzenlemede kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan anonim şirketler istisna tutuldu.

·      Yönetmelik’in 35. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca şirket genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için gerçekleştirilecek başvurular; fiziki olarak veya MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

·      Tüm bu hususlara ek olarak Yönetmelik ekinde yer alan hazır bulunanlar listesi örneği, genel kurul vekâletname örneği, genel kurul iç yönergesi örneği gibi birtakım belgeler güncellendi. 

9 Ekim 2020 tarihli Yönetmelik ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının işleyişine dair birçok yenilik getirildiğini vurgulayan Av. Burcu Kırçıl, sermaye şirketlerince genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeden önce ilgili Yönetmelik’in ve ekinde yer alan örnek belgelerin dikkate alınması önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde koronavirüs paniği!26 Ekim 2020 Pazartesi 19:53
  • Bahar Tekünlü Gülkaya hayatını kaybetti26 Ekim 2020 Pazartesi 19:50
  • KKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!26 Ekim 2020 Pazartesi 19:47
  • KKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!26 Ekim 2020 Pazartesi 19:46
  • Rogers: “Yapılması gereken Başbakan’ın İstifasını Cumhurbaşkanı’na sunmasıydı”26 Ekim 2020 Pazartesi 19:35
  • Demirhan'da 603 kg kaçak et ele geçirildi26 Ekim 2020 Pazartesi 19:34
  • UBP kurultayında 5 aday başkanlık için yarışacak26 Ekim 2020 Pazartesi 19:25
  • Erhürman: “Bakanlar Kurulu hukuken yok hükmündedir”26 Ekim 2020 Pazartesi 19:19
  • Erdoğan:“Kapalı Maraş’ta piknik yapabiliriz”26 Ekim 2020 Pazartesi 19:01
  • Takla atıp ölümlü kazayı yapan şöför tutuklandı26 Ekim 2020 Pazartesi 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti