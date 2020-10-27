Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı!

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kırçıl Hukuk Bürosu Kurucu ve Yöneticisi Av. Burcu Kırçıl, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların nihai metninin 9 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazandığını söyledi.

28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler gerçekleştirildi. İlgili yönetmeliğin isminin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak da yenilendiğini söyleyen Av. Burcu Kırçıl, gerçekleştirilen değişikliklerin anonim şirket genel kurul toplantılarının işleyişine dair yenilikler getirdiğini belirtti.

Av. Burcu Kırçıl yönetmelikteki değişiklikleri şöyle açıkladı:

· Yönetmelik’in 14. maddesinde yapılan değişiklik ile tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecek listesi (hazır bulunanlar listesi) hazırlanması artık zorunlu değil.

· Yönetmelik’in 18. Maddesinde yapılan değişiklik ile halka açık olmayan anonim şirketlerin genel kurul toplantısında temsil amacıyla düzenlenen vekâletnamenin noter onaylı olması zorunluluğu getirildi. Gerek nama gerek hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin, şirket genel kurulunda tayin ettikleri vekilleri tarafından temsil edilmeleri için noter onaylı vekâletname gerekiyor. Söz konusu değişiklik nedeniyle noter onaylı olmayan vekâletname ekinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi ibraz edilmesi uygulaması da son buldu.

· Yönetmelik’in 32. maddesinde yapılan değişiklik ile tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Yeni düzenlemede kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan anonim şirketler istisna tutuldu.

· Yönetmelik’in 35. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca şirket genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için gerçekleştirilecek başvurular; fiziki olarak veya MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

· Tüm bu hususlara ek olarak Yönetmelik ekinde yer alan hazır bulunanlar listesi örneği, genel kurul vekâletname örneği, genel kurul iç yönergesi örneği gibi birtakım belgeler güncellendi.

9 Ekim 2020 tarihli Yönetmelik ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının işleyişine dair birçok yenilik getirildiğini vurgulayan Av. Burcu Kırçıl, sermaye şirketlerince genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeden önce ilgili Yönetmelik’in ve ekinde yer alan örnek belgelerin dikkate alınması önem taşıdığını da sözlerine ekledi.