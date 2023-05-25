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Yonpaş Dumlupınar ile Omonoia 29M’den iki toplumlu proje

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Yonpas Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile People’s Athletic Club “Omonoia 29M” (O29M) tarafından hazırlanan ve AB finansmanı ile yürütülecek olan “FootbaIl4Reconciliation” projesine start verildi.
Yonpaş Dumlupınar ile Omonoia 29M’den iki toplumlu proje

İki yıl sürecek olan ve adada uzun yıllardan sonra gerçekleştirilecek olan en kapsamlı iki toplumlu spor projelerinden biri olan “FootbaIl4Reconciliation” projesinin başlangıcını ilan etmek için ara bölgede bir araya gelen iki kulübün yetkilileri proje için oldukça heyecanlı olduklarını belirtti. 

Proje kapsamında hem Kuzey hem de Güney’de eşit sayıda gerçekleştirilecek faaliyetler, seminerler, çalıştaylar, antrenör değişimleri, bilgi paylaşımı etkinlikleri, taraftar etkinlikleri ve dostluk maçları gibi çeşitli birçok aktiviteyi içerecek olup 2 yıllık bir süreye yayılarak uygulanacak.

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