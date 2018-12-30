Yorgacis, Harmancı ile ortak projelerini anlattı

Politis gazetesine röportaj veren Yorgacis, çalışmalardan ilkinin, açılışı uzun zaman önce yapılan Haspolat Arıtma Tesisi’nin idaresi olduğunu kaydederken, bir diğerinin ise, biri güneydeki “Lidinis” yolunda, diğeri de kuzeyde Bandabuliya bölgesinde olmak üzere iki “kreatif işletmeler bölgesi” oluşturmak olduğunu söyledi.

Habere göre Yorgacis, “Pedieos” (Kanlıdere) parkının kuzeye genişletilmesi projesinin de bulunduğunu, parkı ara bölgeden geçirmeye çalışacaklarını ancak bunun çok zor olduğunu ifade etti.