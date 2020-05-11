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Yrd. Doç. Dr. Tijen Ataçağ: "Her Kadın Menopoz Evrelerini Farklı Şekilde Geçirebilir"

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Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tijen Ataçağ kadınların hayatında önemli bir dönüm noktası olan menopozun evleri hakkında merak edilen noktalara açıklık getirdi:
Yrd. Doç. Dr. Tijen Ataçağ: "Her Kadın Menopoz Evrelerini Farklı Şekilde Geçirebilir"

Menopoz nedir ve ne zaman başlar?
Kadınlar, aylık ziyaretçinin ne zaman ve nasıl ortadan kalkacağını farkında olmayabilirler. 12 ay periyodu olmayan kadın menopozdadır. 40’lı ve 50’li yaşlarda görülebilir. Ortalama menopoz yaşı 51’dir. Bu noktada östrojen üretimi büyük ölçüde azalır. Artık overlerden yumurta salınımı olmaz.

Menopozun aşamaları ve belirtileri nelerdir?
Birçok kadın için menopozun evreleri (perimenopoz, menopoz ve menopoz sonrası) gerçekte gerçekleşene kadar bir gizemdir. Her kadın bu evreleri farklı şekilde geçirebilir.

Perimenopoz; östrojen ve progesteronun azalmaya başladığı, menopoza öncülük eden bir dönemdir. 40’lı yaşların ortalarında başlayabilir ve genellikle 4 yıl sürer. Başlangıç noktasını bilmek zordur. Düzensiz adetler genellikle ilk işarettir. Bu dönemde hamile kalabilirsiniz. Gebelik istenmiyorsa korunulması gerekmektedir. Bu dönemde östrojendeki dalgalanmaya bağlı olarak peridolarda uzama veya kısalma olabilir. Miktarında azalma veya artma gözlenebilir. Adet döngüsündeki değişikliklerle birlikte, anksiyete, depresyon, unutkanlık dahil olmak üzere duygusal ve psikolojik değişiklikler olabilir. Menopoz döneminde her kadına göre değişkenlik gösteren semptomlar yelpazesi vardır. Ateş basmaları yaygın olarak görülür. Sıklık ve süre bakımından değişkenlik gösterebilir. Uyku düzenini etkileyebilir ve kronik uyku yoksunluğuna, yorgunluğa veya zihin bulanıklığına sebebiyet verebilir. Vajinal kuruluğa, cinsel istekte azalmaya, anksiyeteye, depresyona, kilo alımına neden olabilir.

Menopoz sonrası dönemde kadınları neler beklemektedir?
Menopoz sonrası dönemde ise ateş basması gibi semptomlar yavaşça azalabilir. Bu dönemde kadınlar, östrojendeki düşüş nedeniyle artmış osteoporoz ve kalp hastalığı riski altındadır. Ciltte değişiklikler meydana gelir. Menopoz sonrası cilt daha hassastır, kolaylıkla yırtılma ve morarma eğilimindedir. Daha kurudur, egzama gibi sağlık sorunlarına daha yatkındır. Sözlerimi bitirirken şunu da eklemek isterim ki son araştırmalara göre menopoz döneminde doktora giden hastaların üçte birine antidepresanlar reçete edilmektedir. Bu da hastaların semptomlarını daha ağırlaştırmakta ve özgüvenlerini yıkmaktadır.

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