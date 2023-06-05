YSK Kesinleşen adayları açıkladı! Reynar adaylıktan düşürüldü

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi için kesinleşen milletvekili ve muhtar adaylarını ilan etti.

YSK’nın duyurusuna göre, Sami Özuslu (CTP), Ali Başman (UBP), Serhan Aktunç (DP), Figen Yaman Lesinger (YDP), Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) ve bağımsızlar Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan’ın milletvekili adaylığı kesinleşti.

Lefkoşa Yenicami Mahallesi muhtarlığı için ise Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır ve Selim Özdemir aday oldu.

YSK ayrıca kesinleşen bazı adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan seçilmiş olduklarını açıkladı.

Lefkoşa Selimiye Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Akkuş, Yeniboğaziçi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Şermin Kasap. Erenköy-Karpaz Derince İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Korkmaz, Erenköy-Karpaz / Polat Paşa Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayları Nezaket Çebi ve Murat Akgün, İskele – Boğaziçi

ihtiyar heyeti üyeliği adayı Nagihan İlktaç ve Lefke – Bademliköy htiyar heyeti üyeliği adayı Tahir Alşan seçilmiş kabul edildi.