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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (Yks) Bugün ve Yarın KKTC’de De Yapılıyor

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (Yks) Bugün ve Yarın KKTC’de De Yapılıyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (Yks) Bugün ve Yarın KKTC’de De Yapılıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın KKTC’de, başkent Lefkoşa’da da yapılıyor. 
KKTC’den; 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi’ne bin 819, 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’ne bin 473 ve 3. Oturum olan Yabancı Dil Testi’ne 144 öğrenci katılacak.  
YKS, bugün; 09.30-15.00, yarın 09.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.

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