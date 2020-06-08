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Yunanistan: Türkiye'den korkmuyoruz, her türlü sonuca karşı hazırlıklıyız

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Yunanistan: Türkiye'den korkmuyoruz, her türlü sonuca karşı hazırlıklıyız
Yunanistan: Türkiye'den korkmuyoruz, her türlü sonuca karşı hazırlıklıyız

Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Petras, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye’nin eylemleri kışkırtıcı ve sorunların çözümüne yardımcı değil" şeklinde yaptığı açıklamayı da olumlu bulduğunu ve Washington hükümetinin Yunanistan'dan yana tavır aldığını söyledi.

Stelios Petsas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde uluslararası kamuoyunun Yunanistan'dan yana tavır aldığını belirterek, "ABD'nin açıklamaları Türkiye'yi kınayarak Yunansitan'ın pozisyonunu tanıyor ve onaylıyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, yasa dışı faaliyetler yasal sonuçlar doğurmaz. İkincisi Yunanistan adalarının kıta sahanlığı var. Bu çok büyük bir avantaj. Yaptığımız hazırlıklar ve gönderdiğimiz mesajlar daha fazla sorununun çıkmamasına yönelik adımlardır. Biz Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerine sahibiz. Bu karşılıklı bir gelişmenin sonucu, yalnızca tek taraflı değil." ifadelerini kullandı.

TPAO'DAN 7 İLAVE PETROL SAHASI İÇİN BAŞVURU

Geçtiğimiz hafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de yeni araştırma ve sondaj faaliyetleri için 7 ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin aldığı bu kararı Yunanistan'ın egemenlik haklarını gasp etmek için yaptığı çalışmaların bir parçası olduğunu iddia etmiş, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TPAO'nun, sondaj faaliyetleri için ruhsat başvurusunda bulunduğu sahaların, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu belirterek Türkiye'nin bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdüreceğini bildirmişti.

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