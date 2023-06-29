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Yunanistan’da seçimi kaybeden muhalefet lideri istifa etti

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Yunanistan'da geçen hafta yapılan seçimden hezimetle ayrılan Syriza Partisi'nin lideri Alexis Çipras istifa kararı aldı.
Yunanistan’da seçimi kaybeden muhalefet lideri istifa etti

Bu yıl arka arkaya iki seçim yaşayan Yunanistan’da flaş bir gelişme yaşandı…

Geçen aylarda yapılan ilk seçimin ardından hükümet kurulamadığı için Pazar günü gerçekleşen seçimlerde beklentinin altında kalan sol tandanslı Syriza Partisi’nin lideri Alexis Çipras görevini bıraktığını açıkladı.

“Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi. Olumsuz seçim sonucu bu döngünün başlangıcı olmalı ve olacak” dedi. Çipras, parti içinde bir reform olması gerektiğini de vurguladı.

2009 yılından beri partisinin lideri olarak görev üstlenen Çipras, 2015-2019 yılları arasında Yunanistan’ın başbakanı olarak görev almıştı.

ÇİPRAS: GURUR DUYUYORUM

Yunanistan’ın 2000’li yılların başında yaşadığı ekonomik kriz sonrasında iktidara  gelen Çipras ve partisi 2019’da Kiriakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi’ne yenilmişti. Pazar günü yapılan seçimlerde ise Syriza oyların yüzde 17.8’ini alırken Yeni Demokrasi ise oyların yüzde 40.5’inin desteğini almıştı.

Partiye yeni bir lider seçilmesi için yol açmak istediğini söyleyen ve aday olmayacağını vurgulayan Çipras, “Burada yaşanan her şeyden çok gurur duyuyorum. Bu zorlu yolculukta tavizler verildi, zor kararlar alındı, yaralanmalar ve kayıplar oldu fakat bu yolculuk tarihe bir iz bıraktı” dedi.

NAZIM HİKMET’İN DİZELERİYLE SESLENDİ

Çipras, “Binlerce üyemiz, arkadaşlarımız ve Syriza seçmenlerine ve bu heyecanlı yolculukta yol aldığım herkese seslenmek istiyorum.  Sizin yanınızda yürümeye devam edeceğim. Sizi yanımda hissetmek istiyorum. En güzel deniz, henüz gidilmemiş olandır” diyerek Nazım Hikmet’in dizelerini kullandı.

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