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Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hayatını kaybetti

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Yunanistan'da PASOK partisi hükümetlerinde birçok kez bakanlık yapan Theodoros Pangolos'un hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hayatını kaybetti

Yakınları, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Sevgili Theodoros Pangalos’umuz evinde, ailesi ve yakınlarının yanında, sessizce aramızdan ayrıldı” ifadelerine yer verdi.

Yunanistan’ın Elefsine kentinde 1938’de doğan Pangalos, merkez solda yer alan PASOK partisi ile uzun yıllar siyasette aktif rol aldı.

Pangalos, başbakan yardımcılığı, dışişleri bakanlığı, kültür bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, kültür bakan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

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