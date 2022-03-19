  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

“Yurttaşlık Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de

» »
“Yurttaşlık Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de
“Yurttaşlık Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın hazırlayıp Meclis’e sunduğu “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.

KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen bir çocuğun KKTC vatandaşlığı kazanmasını düzenleyen yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

Değişiklik yasa önerisinde, esas yasanın 5’inci maddesi kaldırılarak, yerine yeni 5’inci madde konulması öneriliyor. Maddenin yeni hali, “Evlat edinme, evlatlığın yurttaşlığını etkilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen küçük, KKTC vatandaşlığı kazanmış sayılır” şeklinde düzenlendi.

Öneri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen küçüğünün vasisinin, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, en geç bir yıl içerisinde daireye başvurması halinde, evlat edinilen küçük KKTC yurttaşlığı kazanmasını da mümkün kılıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı19 Mart 2022 Cumartesi 15:35
  • Belediye reformu...Kaos doğuracak!19 Mart 2022 Cumartesi 15:23
  • Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti19 Mart 2022 Cumartesi 15:10
  • Suçunu kabul etti!19 Mart 2022 Cumartesi 15:06
  • Tatar: Ambargo ve İzolasyonlara, Pandemi Ve Döviz Sıkıntılarına Rağmen KKTC Gelişmeye Devam Ediyor19 Mart 2022 Cumartesi 13:23
  • 28 Belediyeden 15’i Kapanacak19 Mart 2022 Cumartesi 13:09
  • Ekonomik İstişare Toplantısı Yapıldı19 Mart 2022 Cumartesi 12:48
  • Covid-19'dan Bir Can Daha19 Mart 2022 Cumartesi 11:42
  • Ülke Genelinde Elektrik Kesintisi19 Mart 2022 Cumartesi 11:33
  • Gazeteciler Birliği’nin Eğitim Çalışmaları Gazeteci Baturay’ın Sunumuyla Başladı19 Mart 2022 Cumartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti