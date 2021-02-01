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Yüzde 10.65’lik Kesinti Mahkemelik Oldu

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Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğini kesen Bakanlar Kurulu kararını yargıya götürüyor….
Yüzde 10.65’lik Kesinti Mahkemelik Oldu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Her Türlü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye karşı, sendikamız Anayasa Mahkemesi’nde hak arayışı mücadelesine başlamıştır” dedi.

 

Avukat Şefik Aşçıoğulları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne davanın dosyalandığını açıklayan Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğine yönelik kesinti kararına ilişkin, “Bu kazanılmış hakka karşı alınan gayri hukuki Bakanlar Kurulu kararına, yüce Anayasa Mahkemesinin dur diyeceğine olan inancımız tamdır” diye konuştu.

 

HUKUKU EĞİP BÜKMEYİN

Serdaroğlu, şöyle devam etti: “Hukuku, eğip bükerek; zorlama yorumlarla ve en masum tabirle yasaların etrafından dolaşarak yapılan bu kesintiyi asla kabul etmiyoruz. Yıllardır bütün hükümetler, ısrarla budamaya çalıştığı maaşlara otomatik hayat pahalılığı ödeneğine göz koydular. Şimdi de sanki pandemi koşulları dün oluşmuşçasına, yangından mal kaçırırcasına bu kararı alanları uyarıyoruz. Yönetenler bilmelidir ki, Kamu-İş Sendikası bu memleketin emekçisini, çalışanını asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır.

 

NİYETLERİNİ BELLİ ETTİLER

Kamu - özel çatışması yaratarak, siyasi rant sağlama düşüncesinde olan siyasiler, günlerce kamudan maaş kesintisi ile özelde çalışanlara destek olacakları vaatleriyle bize niyetlerini net olarak gösterdiler. Amaçları çalışma hayatında çatışma ortamı yaratmaktır. Amaç kimseye destek olmak değil, yalnızca mücadeleler sonucu kazanılan Hayat Pahalılığı’nın maaşlara yansıması hakkını elden almaktır. Buna ne mahkemelerimizin, ne de halkımızın asla izin vermeyeceğine olan inancımız tamdır.

 

Yönetenler şunu iyice bilmelidir ki, bizi yine çeşitli bahanelerle ve ali cengiz oyunlarınız ile hak arayışımızdan geri bırakmaya çalışsalar da, Kamu-İş Sendikası, üyeleri ve KKTC halkı için, gerek hukuki zeminde gerekse de halk ile sokaklarda asla mücadelesinden vazgeçmeyecektir.”

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