YYK başkanlığına Olgun Üstün seçildi

YYK’dan yapılan açıklamaya göre ana görevi, radyo ve televizyon yayınlarına olanak vermek, frekans ve kanaltahsislerini yapmak, yayın içeriklerini ve yayınlarını denetlemek olan kurul , yasadaolduğu şekliyle, Cumhuriyet Meclisi’nce belirlenen 8 üye ve Cumhurbaşkanlığı tarafındanbelirlenen 1 temsilci olmak üzere 9 kişiden oluşuyor.

Yeni dönemde kurul, mecliste grububulunan siyasi partilerin milletvekili oranına göre, UBP kontenjanından Olgun Üstün,Yasemin Tanpınar, Şefik Aşçıoğlu, Emir Ersoy, CTP kontenjanından Direnç CivaAkgün, Mert Özdağ, Halkın Partisi kontenjanından Kemal Akkan Batman ve AyşenKumser Kansoy ile Cumhurbaşkanı’nı temsilen Erol Atabek’ten oluşuyor.

YYK 10. dönem yönetim kurulu başkanlığına seçilen Olgun Üstün, 1997yılında kurulan YYK’nın kurucu üyeliği yanında daha sonraki yıllarda kurulun çeşitlidönemlerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerinde de bulundu.Mühendislik eğitiminden sonra üst düzey bürokrat olarak çalışmış olan Üstün, GirneAmerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yanında, 25 yıl LefkeSancak Radyosu ve BRTK’da muhabir, spiker ve program yapımcısı olarak görev yaptı. Halen iletişim ve yöneticilik alanlarında aktif faaliyetlerini sürdüren Üstün, İngilizce ve Rumca bilmektedir.