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Zabıta ekipleri Göz açtırmıyorlar !..

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Lefkoşa Türk Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, açık iş yerlerini kapatıyor.
Zabıta ekipleri Göz açtırmıyorlar !..

Lefkoşa Türk Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, açık iş yerlerini kapatıyor.

Hükümetin bir süre önce hayata geçirdiği kararlar doğrultusunda, zaman mevhumu tanımadan çalışan Zabıta ekiplerinin, alınan karar doğrultusunda kapalı tutulması gereken, ancak açık tutulan iş yerlerini kapatıyor. Kapatılan yerler arasında restoran, kuaför ve çeşitli satış mağazalarının bulunduğu öğrenildi. 

Olaylara şahit olan tarafsız gözlemciler, Lefkoşa Belediyesi Zabıta ekiplerinin, birçok ünlü ve hatırı sayılır iş adamlarına ait iş yerlerini, ayırım yapmadan kapatmalarının halk nezdine memnuniyet yarattığına vurgu yaptı.90343679_227418884978216_1781524242215469056_n.jpg90438477_157618138712398_469758693630541824_n.jpg89870226_192192632204343_4302669748614725632_n.jpg

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