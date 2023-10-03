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Zaha: Manchester United'ın canını yakabilecek oyuncularımız var

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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında bugün deplasmanda karşılaşacakları İngiltere'nin Manchester United takımın canını yakabilecek oyunculara sahip olduklarını söyledi.
Zaha: Manchester United'ın canını yakabilecek oyuncularımız var

Wilfried Zaha, TSİ 22.00'de maçın yapılacağı Old Trafford Stadı'nda düzenlenen ve teknik direktör Okan Buruk'un da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 10 yıl önce Manchester United formasını giydiğini aktaran Zaha, "Bence oyun olarak olgunlaştım. Şimdi büyük kulüp Galatasaray'dayım. Çok deneyimli bir takımız ve yarınki maça hazırız. Manchester United iyi bir takım ama onların canını yakabilecek oyuncularımız var. Hepimiz yarınki maçı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ikinci santrfor olarak oynadığının hatırlatılmasının ardından, "Sol kanatta oynamayı tercih ederim. Ancak hocamızın ihtiyacı olan, tercih ettiği bölgede takımın iyiliği için oynamalıyım. Benden o pozisyonda oynamam istenirse tabii ki oynadım. Daha önce oynadığım bir pozisyon." ifadelerini kullandı.

Manchester United'daki performansıyla ilgili soru üzerine sarı-kırmızılı futbolcu, "Burada belli bir dönem geçirdim. O dönemde ya bitecektim ya da kendimi yeniden bulacaktım. Kesinlikle kariyerimi bitirmeyecektim. Oradan sonra yaptığım her şey kariyerimi yükseltti. Orada bitmesine izin vermemeliydim. İstediğim bir şey vardı ve onun için mücadele ettim." dedi.

Zaha, daha önce formasını giydiği için kariyerinde Manchester United'a karşı yaptığı maçlarda ekstra motivasyonla sahaya çıkmadığını dile getirdi.

"Bana gelen sevgiyi yansıtırım"

Wilfried Zaha, maçlarda ruhuyla mücadele ettiğini ve kendisine verilen sevgiyi yansıttığını söyledi.

Galatasaray'da hem taraftarlar hem de takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "Maçlarda ruhumla oynuyorum. Bana gelen sevgiyi her zaman yansıtırım. Geldiğimden beri Galatasaray'da bana çok sevgi gösterdiler. Sahaya adımını attığım anda kendimi daha fazla ifade edebiliyorum. Umarım bizi tekrar Avrupa'da maçlar kazanacak noktaya getirmeye yardım edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Old Trafford'daki atmosferle ilgili takım arkadaşlarıyla konuşmadığını vurgulayan Zaha, "Galatasaray maçları, duyabileceğiniz en yüksek sesli şey. Çok büyük bir gürültü oluyor. Takım arkadaşlarımla Manchester United hakkında konuşmuyorum. Bizim neler yapabileceğimiz, onlara karşı nasıl üstünlük kurabileceğimizi konuşuyoruz. Yarın bunu yapmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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