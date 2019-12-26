Zaharova: Türkiye'yi İdlib'le ilgili Soçi Mutabakatı'nı uygulamaya çağırıyoruz

Haftalık basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, "İdlib'deki terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesi kabul edilemez. Bu nedenle Rusya, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'nın tamamen uygulanmasına yönelik önlemlerin aktif şekilde hayata geçirilmesi çağrısı yapıyor" dedi.
Suriye Genelkurmay Başkanlığı, önceki gün İdlib'deki 40 kasabanın militanlardan temizlendiğini açıklamış ve sivillere militanların kontrolü altındaki bölgeleri terk etme çağrısı yapmıştı.
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