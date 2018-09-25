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"Zamlar hayatı felce uğrattı"

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"Hükümetin son 9 ay içerisinde, akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamlara ilave olarak enerji fiyatlarının da yükseltilmesi yaşamı felce uğratmıştır."
"Zamlar hayatı felce uğrattı"

Kamu-İş bir basın bildirisi yayımladı. Bildirinin tam metni şöyle

"

Hükümetin son 9 ay içerisinde, akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamlara ilave olarak enerji fiyatlarının da yükseltilmesi yaşamı felce uğratmıştır.

 

Türk Lirasının, dolar, sterlin ve Euro karşısındaki değer kaybı, enflasyonu artırmaktadır. Devalüasyonun devam etmesi halinde de akaryakıta zamların devam edeceğini göstermektedir.

 

Gelen zamların, zincirleme olarak halka yansıması, eğitimden tutunda, hayvancılık, üretim, çiftçi ve toplumun her katmanına olumsuz etki etmektedir. Devalüasyon böylesine seyretmesi önümüzdeki günlerde iflasları getirecek ve sosyal patlamalara neden olacaktır.

 

Ülke ekonomisine ciddi katkısı olan yurt dışından gelen öğrencilerin azalması birçok sektörlerde endişe yaratmaktadır. İnşaat sektöründeki hareketlilik durmuştur.

 

Hükümetin, tüm olumsuzlukları göz önünde tutarak, halkın alım gücünü artırıcı ve zamları önleyici tedbirler almasını öneririz. "

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